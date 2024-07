A tradicional peregrinação ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH, será realizada na quarta-feira (31/7), para celebrar os 64 anos da proclamação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas Gerais.

De acordo com a Arquidiocese de BH, o arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, irá celebrar missa às 15h, na ermida da padroeira, a menor basílica do mundo. O templo, no topo da montanha, guarda a imagem de Nossa Senhora da Piedade, obra do mestre do Barroco mineiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814).

Com a peregrinação, a Arquidiocese de BH dará início ao jubileu da padroeira, que irá até setembro, com momento especial em 15 de setembro, data consagrada a Nossa Senhora da Piedade e comemorada por toda a Igreja.

História

Nossa Senhora da Piedade foi proclamada Padroeira de Minas Gerais em 31 de julho de 1960, em reconhecimento do papa São João XXIII. O santuário da Padroeira de Minas Gerais, conforme a arquidiocese, recebe peregrinos há mais de 250 anos. A tradição começou no século 18, quando uma jovem, surda-muda, passou a falar e a ouvir, após testemunhar a aparição de Maria – Mãe de Jesus, no alto da Serra.

O relato da jovem se espalhou, iniciando as peregrinações e a história do santuário. No século 20, a devoção a Nossa Senhora da Piedade em Minas levou o Vaticano a reconhecê-La padroeira do estado. A solenidade de consagração de Minas Gerais a sua padroeira foi celebrada em 31 de julho de 1960, com uma grande festa na Praça da Liberdade.

As peregrinações ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade podem ser agendadas pelo link: https://santuarionsdapiedade.org.br/