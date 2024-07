Incêndio no Mangabeiras, em BH

Um incêndio atingiu a vegetação do Bairro Mangabeiras, próximo à Praça do Papa, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (30/7).



Por volta das 8h, o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para combater as chamas na vegetação da Rua Professor Sálvio Nunes, altura do número 60.

As chamas se alastraram em direção à Serra do Curral em função dos fortes ventos. No momento, não há risco para residências, apenas para a rede elétrica. Porém, a fumaça incomoda vizinhos.





Uma pessoa em situação de rua teria passado pelo local, ateado fogo na vegetação e fugido. A Polícia Militar foi acionada.





Uma aeronave do Corpo de Bombeiros foi deslocada para combater o incêndio, além de duas viaturas, sendo uma especializada em incêndios florestais (PCIF). Ao todo, atuam no local dez bombeiros e quatro brigadistas.

A aeronave dos bombeiros sobrevoou o local e jogou água em pontos focais. Um caminhão pipa da Prefeitura foi visto na Rua Professor Sálvio Nunes, ajudando também no combate às chamas. No momento, o incêndio está em fase de rescaldo e monitoramento.

Combate as chamas no Mangabeiras Jair Amaral/EM/D.A.Press

Matéria em atualização