Dois grandes focos de incêndio consomem a vegetação do Parque Serra do Intendente

Na tarde deste sábado (27/7) foi registrado um incêndio de grandes proporções no Parque Serra do Intendente, em Conceição do Mato Dentro, região central de Minas Gerais. Dois focos de incêndio consumiram a vegetação da unidade de preservação ambiental.





O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) deu início ao combate às chamas ainda na madrugada deste domingo (28/7) e controlaram os pontos mais significativos.





No momento, bombeiros, brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) combatem os focos mais distantes com a ajuda de um helicóptero.