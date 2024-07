Um fisioterapeuta de 31 anos é suspeito de abusar sexualmente de uma paciente grávida em um posto de saúde localizado no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, neste sábado (27/7), que investiga o caso.

Aos militares, a vítima contou ter marcado a consulta por conta de dores na coluna. Durante o atendimento, o fisioterapeuta pediu que ela deitasse de bruços na cama do consultório. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem massageou as costas da mulher, grávida de três meses, e chegou a passar a língua em sua região íntima. Em seguida, ele disse que estava excitado, tentou beijá-la e a convidou para almoçar.





A mulher foi acolhida por uma amiga, que a levou de carro para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no Centro de Nova Lima, onde foi atendida e recebeu apoio das equipes de assistência social e psicologia. O registro policial foi feito na quinta-feira (25/7).

A Polícia Militar (PM) foi até a unidade de saúde, mas o fisioterapeuta já havia deixado o local. Em seguida, eles foram até a casa do suspeito, mas acabaram barrados pelo pai dele. Até o fechamento desta matéria, o suspeito ainda não havia sido localizado.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Nova Lima informou que o profissional faz parte da rede municipal desde junho deste ano. "[...] tão logo tomou conhecimento do caso, de imediato foram canceladas todas as agendas do profissional e determinada a rescisão do contrato de trabalho", destacou por meio de nota.