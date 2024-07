Uma criança de apenas dois anos se engasgou ao brincar com hastes flexíveis de algodão (cotonetes) na noite dessa sexta-feira (26/7) em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), por volta das 20h, os pais ligaram para a corporação relatando que a criança brincava com os objetos quando teve as vias aéreas obstruídas pelos cotonetes. A menina chegou a ficar inconsciente e com o rosto roxo por conta da falta de ar.

Os militares deram instruções aos pais da criança pelo telefone e, em seguida, foram até a casa da família, no Bairro Residencial Vitória, para atender a menina, que sobreviveu. Mesmo assim, ela foi levada para o hospital para passar por exames.





Saiba o que fazer quando um bebê engasgar

Casos de engasgo e, por consequência, desfalecimento de bebês e crianças, assim como de ingestão de objetos não comestíveis, são mais comuns do que parecem , mas são assustadores e perigosos na mesma medida. São ocasiões nas quais o tempo é o inimigo da vida.

Apesar do susto, na grande maioria dos casos a tosse resolve o problema. Nesta situação, pode-se virar o bebê de barriga para baixo e dar leves 'tapinhas' nas costas. O pior acontece quando todo o canal é obstruído, não se tem reação e a respiração fica impossibilitada.





Caso aconteça o engasgo, a família deve pedir socorro imediatamente. Enquanto as viaturas não chegam, os responsáveis são orientados a realizar manobras de ressuscitação. O primeiro procedimento é encostar a boca na boca da criança e fazer uma manobra de sucção; como se estivesse usando um canudo, até retirar todo líquido.