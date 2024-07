Um homem, de 47 anos, teria quebrado uma raquete de tênis na cabeça de uma criança, de 9, na tarde dessa quinta-feira (25/7). A agressão aconteceu no Minas Tênis Clube, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, chamada Daniel, brincava com duas crianças no paredão de tênis do clube quando se virou e esbarrou a raquete que tinha em mãos em um dos outros meninos.

A criança acertada contou ao pai, que respondeu “filho, a gente desconta é assim”, pegou a raquete da mão de Daniel e desferiu um golpe em sua cabeça, quebrando o objeto.





A raquete foi jogada no chão ao lado do menino, que sangrava devido ao corte profundo no lado esquerdo da têmpora. Enquanto chorava, afirmava que havia esbarrado no colega sem querer.





O homem tentou sair do local acompanhado dos dois filhos, mas a babá da vítima foi atrás do suspeito para impedir que ele deixasse o local e ligou para o pai de Daniel.





No boletim de ocorrência consta que não havia funcionários próximos à área onde a agressão ocorreu.





Daniel foi levado ao hospital, onde recebeu cuidados médicos e precisou levar pontos.





Em nota, o Minas Tênis Clube informou que o agressor está suspenso e impedido de frequentar todas as unidades, e o caso será julgado pela Comissão Disciplinar do Clube.

Leia a nota na íntegra:





"O Minas Tênis Clube informa que, em relação ao caso de agressão física envolvendo duas famílias e um menor, a Diretoria do Minas agiu de imediato, e o agressor está suspenso e impedido de frequentar todas as unidades do Minas Tênis Clube e o Minas Náutico.





Foi aberta uma ocorrência na Comissão Disciplinar do Clube, em caráter de urgência, para julgamento e definição de penalidades.





O Minas ressalta ainda que tem colaborado com as investigações e segue à disposição das autoridades".