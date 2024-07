A previsão do tempo para Belo Horizonte, neste sábado (27/7), é de céu claro com sensação de frio ao amanhecer e à noite com temperaturas entre 11 °C e 27 °C, informa a Defesa Civil da capital mineira. A temperatura mínima registrada foi de 12 °C, no Aeroporto da Pampulha, às 6h.

A estação Oeste/Cercadinho registrou temperatura mínima de 14,4 °C com sensação térmica de 6,9 ºC, às 7h de hoje.



O clima seco continua e sem previsão de precipitação, com umidade relativa do ar mínima em torno de 25% durante a tarde. Com isso, a capital chega aos cem dias sem chuva, sendo que o último registro foi no dia 18 de abril deste ano.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na próxima semana a atuação de um centro-baixa pressão no litoral paulista junto com o avanço de uma frente fria pelo oceano, pode trazer chuva fraca e isolada para o centro-sul e leste de Minas Gerais. As temperaturas também podem cair a partir da próxima quarta-feira.