A previsão para o inverno de 2024 é de temperaturas acima da média comparado aos anos anteriores, com menos episódios de frio e temperaturas elevadas ao longo do dia. Em Minas Gerais, o mês de julho teve poucos dias de baixa temperatura, mas o cenário deve mudar nos próximos dias devido a uma massa de ar frio que vai atingir o Sul e o Sudeste do Brasil.





De acordo com a empresa de meteorologia MetSul, os termômetros devem registrar temperaturas mais baixas nos últimos dias de julho (de 28 a 31). Uma massa de ar frio deve avançar a partir da Argentina e do Uruguai atingindo as duas regiões brasileiras. A condição climática não será tão intensa quanto a frente fria que atingiu o Sudeste no final de junho e início de julho.





A queda das temperaturas ocorre depois de um mês do início do inverno, que registrou temperaturas mais altas, o que é atípico para o período. Os episódios de frio, no entanto, serão curtos e as temperaturas devem voltar a subir em agosto.





Nesta sexta-feira (26/7), o dia será de tempo seco em Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A circulação dos ventos favorece a formação de nuvens em altos níveis da atmosfera, principalmente no sul do estado, reduzindo a possibilidade de formação de geada.

O tempo seco é decorrente dos baixos índices de umidade relativa do ar. Ao todo, 701 cidades mineiras estão sob alerta amarelo para baixa umidade do ar, quando há baixo risco à saúde e de incêndios florestais. O número representa 82% do estado.





Na capital, a previsão indica que o dia será de céu claro com sensação de frio ao amanhecer e à noite, além de baixa umidade relativa do ar, à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 10ºC, igualando-se à mais baixa do ano registrada no dia 22 deste mês. A máxima pode chegar a 26ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 25% à tarde.

MG: junho foi o mês com mais registros de incêndios nos últimos cinco anos







Outros estados do Sudeste





Na cidade de São Paulo (SP), o ar frio chega da tarde para a noite de segunda (29) e atua com maior intensidade na terça (30), dia que terá máximas mais baixas. O impacto será muito maior na temperatura máxima do que nas mínimas, já que não serão esperadas noites muito mais frias do que vem se registrando sob o ar seco dos dias atuais.





Na cidade do Rio de Janeiro, a queda da temperatura será mais sentida no fim da segunda e durante a terça com máximas muito menores na terça e na quarta. O ar frio na costa deve trazer vento em sua chegada, que pode ser moderado com rajadas ocasionais. Haverá ainda chuva entre terça (30) e quarta (31) acompanhando a incursão fria.





Na Região Sul





A massa de ar frio deve começar no Rio Grande do Sul até segunda-feira (29), com temperaturas mínimas e máximas consideravelmente menores no começo da semana após a passagem da frente fria com chuva. Em regiões como Campanha, Sul gaúcho, Serra e Aparados, no Rio Grande do Sul, e no Planalto Sul Catarinense, as temperaturas podem ser negativas, principalmente nos dias 30 e 31.





O ingresso do ar frio deve ser acompanhado de vento moderado com rajadas no Sul e no Leste do estado. Em pontos da costa e da Lagoa dos Patos, as rajadas podem ficar perto e acima de 70 km/h quando da chegada do ar mais frio.