A cidade de Caldas, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país na manhã desta quinta-feira (25/7). Os termômetros marcaram 3,1°C até as 6h. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), parte da Região Sul do estado estava sob alerta para a possibilidade de geada nesta madrugada. No entanto, Caldas não apareceu entre os municípios listados pelo Inmet.





Além de Caldas, outra cidade de Minas também ficou entre as mais frias do país esta manhã. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, os termômetros marcaram 4,2°C e fizeram com que o local ocupasse a terceira posição na lista do Inmet que mede as menores temperaturas do Brasil.





Cidades do Paraná, no Sul do país, e São Paulo, no Sudeste, também apareceram no ranking. General Carneiro e São Mateus do Sul, ambas no Paraná, ficaram em segundo e quarto llugar da lista com 3,9°C e 4,8°C, respectivamente. Em São Paulo, Campos de Jordão, registrou 5,0°C e ocupou o quinto lugar .





A cerca de 400 km de Caldas, a capital mineira também amanheceu fria. Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 12°C e a sensação térmica chegou ficar negativa. Na estação Meteorológica do Cercadinho, na região Oeste da Capital, a temperatura ficou em -0,6°C.





Para o resto do dia, as temperaturas devem esquentar um pouco e podem ficar entre 25°C e 28°C na Grande BH. Já no Sul de Minas, os termômetros pela tarde ficam entre 26°C e 28°C. De acordo com o Inmet, a região também pode registrar névoa seca durante a tarde.