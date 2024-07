Um carro atropelou um cavalo na MG-424, em Confins, na Grande BH, na noite dessa quinta-feira (24/07). Com o impacto da batida, os quatro e ocupantes do veículo Fiat Pálio ficaram feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no sentido Matozinhos, entre as duas pontes, próximo ao trevo de Confins. O carro ficou com a frente destruída.



Dois dos quatro ocupantes ficaram presos às ferragens, o motorista de 60 anos e a passageira, de 57. Eles estavam na frente e apresentavam sangramento na face e suspeita de traumatismo craniano, sendo conduzidos pela Unidade de Resgate para o Hospital Risoleta Neves. Os outros dois passageiros foram socorridos pelo Samu e transportadas para a UPA de Vespasiano.





O cavalo estava solto na pista em local de baixa visibilidade. Com o forte impacto, houve grande dano na frente do carro, que foi projetado para cima quebrando o para-choque e o vidro frontal. O veículo também teve um afundamento de parte do teto.





Já o animal foi retirado da via pelo Corpo de Bombeiros, mas há informações se ele sobreviveu ao choque.