Um homem matou a esposa após cheirar cocaína, chamou a polícia e foi preso nesta manhã de quinta-feira (25/7), no Bairro Vila Pinho, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 5h30, quando um homem acionou a guarnição dizendo que havia se desentendido com a esposa e a matado.

Ao chegar no local, a PM constatou que a vítima tinha uma lesão grande na região da cabeça, com exposição de massa encefálica.

O autor confessou que a discussão com a esposa começou depois de se drogar com cocaína, inclusive com agressões. Ele disse que bateu com a cabeça dela diversas vezes na parede. Os militares suspeitam que o homem tenha usado algum instrumento para o homicídio.

A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados. O corpo foi removido e o homem foi levado para a Delegacia.