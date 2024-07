Monte Verde ficou entre as cidades mais frias do país hoje. O distrito faz parte de Camanducaia, cidade que está entre as atingidas pela geada amanhã

Parte do Sul de Minas será atingido por geada nesta quinta-feira (25/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 43 cidades devem receber o fenômeno. (saiba quais abaixo).



O alerta vale para o período da madrugada e as geadas poderão ser registradas entre meia noite e 7h da manhã. As temperaturas também devem ficar baixas na região e podem chegar a 3°C. Além disso, de acordo com o Inmet, existe ainda um pequeno risco para perda de plantações.







Nesta quarta-feira (24/7), o dia já amanheceu frio na região e uma cidade e um distrito do Sul de Minas registraram temperaturas que ficaram entre as mais frias do país. Maria da Fé registrou 2,5°C e Monte Verde, distrito de Camanducaia, registrou 3,8°C.







Saiba quais cidades estão em alerta de geadas

Aiuruoca (MG)

Alagoa

Baependi

Bocaina de Minas

Bom Repouso

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Camanducaia

Cambuí

Carvalhos

Conceição dos Ouros

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Estiva

Extrema

Gonçalves

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Liberdade

Maria da Fé

Marmelópolis

Munhoz

Paraisópolis

Passa Quatro

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Pouso Alegre

Pouso Alto

Santa Rita do Sapucaí

São José do Alegre

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Toledo

Virgínia

Wenceslau Braz

