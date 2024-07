O Governo de Minas Gerais autorizou a desapropriação de terrenos necessários para a construção do Rodoanel da Região Metropolitana de BH. No decreto nº 514, de 23 de julho de 2024, o governador Romeu Zema (Novo) declara que os terrenos, cuja área totaliza 14.576.196,27 m² — equivalente a mais de 1.350 campos de futebol — , são de utilidade pública.





“A Concessionária Rodoanel BH S.A. fica autorizada a promover a desapropriação de pleno domínio ou a constituição de servidão dos terrenos descritos no Anexo e eventuais benfeitorias, nos termos do Contrato de Concessão nº 03/2023, sob a fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG)”, determina o documento publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (24/7).





Ao todo, o decreto detalha as coordenadas de 13 áreas, mas não cita os municípios ou bairros nos quais os terrenos são localizados.





Rodoanel





A obra promete desafogar o trânsito da RMBH, reduzindo o tempo de viagem no trecho em até 50 minutos. Na primeira fase, com previsão de conclusão em até cinco anos, serão entregues as obras das alças Norte e Oeste, que respondem por 70% do tráfego que se espera no Rodoanel. Com 100 quilômetros de malha rodoviária, o Rodoanel vai passar por Belo Horizonte e outras 10 cidades da região metropolitana, entre elas Contagem e Betim, que criticaram vigorosamente o traçado do projeto.





Além das melhorias no trânsito, o projeto ainda prevê uma redução no número de acidentes no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, por meio do desvio do fluxo de veículos pesados para o Rodoanel.





Em março do ano passado, oficializou a assinatura do contrato de concessão ao grupo italiano INC S.P.A.





Polêmicas marcam as obras





O projeto é motivo de um imbróglio entre o governo estadual e as prefeituras de Contagem e Betim. A administração das cidades aponta que a obra apresenta riscos à Bacia Hidrográfica de Vargem das Flores e risco ao abastecimento hídrico na Grande BH.





Os municípios também criticam o traçado da estrada, que prevê obras em regiões densamente povoadas, incluindo comunidades tradicionais como o Quilombo dos Arturos. Sem traçado alternativo, a palavra de ordem de ambas cidades é barrar a licitação do empreendimento.





No entanto, depois de questionamentos feitos pelas prefeituras de Contagem e Betim, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) determinou a continuidade do processo de licitação do Rodoanel.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos