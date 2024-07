A médica apontada como autora do sequestro de bebê no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), tem especialização em neurologia e é professora de duas universidades. A reportagem do Estado de Minas apurou que a suspeita seria Claudia Soares Alves. A mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (24/7) pela Policia Civil de Goiás (PCGO) em flagrante delito pelo crime de sequestro.





A suspeita tem registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) em Minas e Goiás e, recentemente, foi aprovada em concurso da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Além disso, no próprio portfólio, Claudia informa que é professora efetiva da Universidade Estadual de Goiás (UEG) desde 2019.





Além da formação como médica pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em novembro de 2004, a mulher completou residência em clínica médica na Universidade Federal de Uberlândia-MG e residência em Neurologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba-MG.

Claudia possui uma clínica em Itumbiara, no Estado de Goiás, onde o bebê teria sido encontrado. O recém-nascido foi encontrado algumas horas depois do sequestro a 134 km de onde estava internado.





De acordo com Lilian Passos, gerente de Atenção à Saúde do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) o bebê está bem. “Felizmente, nós tivemos um desfecho favorável para o caso e já está sendo providenciado o transporte para que ela retorne para os pais”, detalha.





A gerente ainda informou que o hospital está colaborando com as investigações. “Já está em andamento processo de apuração de responsabilidades e que de acordo com o andamento desse processo todas as tratativas cabíveis serão tomadas ressalto também o nosso compromisso com o aprimoramento dos processos de trabalho e especialmente com os controles de acesso no nosso hospital, porque assim a gente vai garantir que outro caso como esse não volte a acontecer na nossa instituição”, explica.





Sobre a ligação da médica com a universidade, a faculdade não respondeu aos questionamentos do Estado de Minas até a publicação deste texto. Caso responda, a matéria seré atualizada.





Entenda o caso





O crime aconteceu por volta das 00h30, desta quarta-feira (24/7) quando uma mulher fingiu ser médica pediatra e conseguiu levar uma recém-nascida do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC UFU).





Ainda de acordo com informações da polícia, a suspeita abordou os pais da criança e se identificou como médica. Os pais acreditaram uma vez que a mulher estava trajada com jaleco, touca, máscara de proteção e com um crachá. A falsa médica-pediatra conseguiu ainda enganar a segurança do local. Imagens indicam que a mulher teria saído do local com a criança em uma mochila.





A sequestradora convenceu a mãe de que iria levar o bebê para se alimentar e alegou que a criança teve dificuldades na alimentação. Os pais confiaram na falsa médica-pediatra e permitiram a bebê fosse levada. O pai então notou a demora e foi procurar a menina, foi nesse momento que ele descobriu que a recém-nascida não se encontrava mais no hospital.





A bebê que havia sido raptada tem problemas cardíacos e precisa de cuidados médicos especiais, o que intensificou a urgência para identificar sua localização.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos