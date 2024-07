Uma carreta bateu em outra e pegou fogo na BR-262, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (24/7).

Segundo informações preliminares, a carreta colidiu na traseira de outra e ficou em “L” na pista, na altura do Km 370, sentido Triângulo Mineiro. Com a batida, a carreta pegou fogo. O motorista da carreta de trás conseguiu sair do veículo, mas fraturou uma das pernas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma equipe se deslocou para combater o incêndio por volta das 11:30 e já controlou as chamas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor ferido foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



