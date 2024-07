Um incêndio grande atinge a vegetação da Serra da Moeda, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, nesta quarta-feira (24/7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Comando de Aviação do Estado (Comave) foi acionado na manhã de hoje para controlar o fogo.

Segundo informações preliminares, o incêndio começou por volta de 13h de ontem, próximo à BR-040. Hoje, a linha de fogo avançou significativamente, segundo os bombeiros.

Incêndio de grandes proporções atinge Serra da Moeda, em Itabirito, na manhã desta quarta-feira (24/7) CBMMG/Divulgação

Período de seca e recorde de incêndios

Minas Gerais bateu o recorde de incêndios em vegetação em junho deste ano. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), foram registrados 3.812 focos de incêndio nesse período, o maior número do ano até agora e o maior do mês se comparado aos cinco últimos anos. O valor representa 32% do total em 2024 (11.850), quase um terço dos registros.

Segundo o tenente da corporação Leonan Soares, vários fatores contribuem para o aumento de incêndios no período, principalmente os climáticos. Durante a transição entre outono e inverno, o país também enfrentou a transição dos fenômenos El Niño e La Niña, intensificando o período de estiagem típica da época do ano.

“Os fenômenos alteram os ciclos de chuva e as massas de ar quente, duas condições que contribuem para a recorrência dos incêndios florestais. Com o tempo mais quente e a falta de chuvas, teremos condições mais favoráveis à ocorrência de incêndios”, disse.

Neste ano, até o mês de junho, o Sul de Minas foi a região mais afetada, seguida das regiões do Triângulo e Noroeste. Historicamente, os registros se iniciam na Região Sul, e, ao longo do período de estiagem, os focos de incêndio mudam. Nos meses de setembro e outubro, que marcam o final do período seco no Estado, o Norte mineiro é mais afetado do que as outras regiões.