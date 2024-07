O presidente do Conselho Deliberativo do Hospital da Ascomcer, Jorge Moreira de Freitas, de 69 anos, foi encontrado morto dentro de casa nessa terça-feira (23/7), no Bairro Grama, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

Segundo informações da Polícia Civil, Freitas foi assassinado. O autor do crime teria confessado o homicídio ao ser preso em flagrante, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da noite dessa terça-feira (23/7).

A PCMG também informou que o caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios de Juiz de Fora. A motivação do crime não foi divulgada.



Em nota, o Hospital Ascomcer lamentou a morte do presidente do conselho. "Neste momento de muita tristeza, em nome de seus voluntários, conselheiros, diretoria, funcionários, corpo clínico e pacientes, a Ascomcer agradece imensamente aos anos de serviço e dedicação e deseja conforto à família. Que Deus possa amparar sempre o caminho deste querido amigo e servidor do bem", diz a nota.

O velório está sendo realizado nesta quarta-feira (24/7), na capela 4 do cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora. O sepultamento está marcado às 16h.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos