Rodrigo Manga, prefeito 'tiktoker' de Sorocaba, é alvo de operação da PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), a Operação Copia e Cola, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos destinados à área da saúde. Entre os alvos da operação está o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos).

Segundo a CNN e a TV TEM, os agentes cumprem mandado de busca e apreensão na casa do prefeito, na cidade do interior de São Paulo. O Correio entrou em contato com a assessoria do político e aguarda um retorno.

Mais de 100 policiais federais cumprem 28 mandados de busca e apreensão em 12 municípios do estado de São Paulo (Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco). Também há mandado de busca e apreensão sendo cumprido em Vitória da Conquista, na Bahia.

A Justiça Federal autorizou ainda o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 20 milhões, além da proibição de que a Organização Social (OS) investigada firme novos contratos com o poder público.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão grandes quantias de dinheiro vivo foram encontradas na casa dos investigados Divulgação Polícia Federal /

De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder, conforme a conduta de cada um, por crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, contratação direta ilegal e fraude em licitação.

As investigações começaram em 2022, após indícios de irregularidades na contratação de uma OS para gerir serviços de saúde no município de Sorocaba. Também foram detectados indícios de lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, quitação de boletos e transações imobiliárias.

Operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira (10/4) em Sorocaba investiga desvio de recursos para área da Saúde Divulgação Polícia Federal /

Pré-candidato à Presidência da República

No começo do mês Rodrigo Manga anunciou que vai se candidatar à Presidência da República. O prefeito, que é do Republicanos, afirma que tem o apoio do Republicanos e o convite do PRTB para entrar na disputa pelo Palácio do Planalto.