Um casal foi preso com mais de R$ 67 mil em espécie, drogas e armas em Governador Valadares, cidade da Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (23/7).

Segundo informações da Polícia Militar, na noite dessa terça-feira (23/7), a Central de Operações (COPOM) recebeu denúncia anônima relatando que na Avenida Brasil, no centro da cidade, estaria ocorrendo tráfico de drogas no interior de um veículo Chevrolet Onix. No interior do carro, um homem e uma mulher estariam vendendo drogas. Também foi relatado que eles estavam de posse de uma arma de fogo.

Com auxilio das câmeras do Olho Vivo, o veículo citado na denúncia foi avistado na área central da cidade. No momento em que percebeu a presença da viatura, o condutor do veículo começou a imprimir uma velocidade maior do que a normal.

Uma das esquipes da polícia que estava no rastreamento conseguiu proceder a abordagem dois quarteirões a frente. No veículo, estavam o condutor de 41 anos, e sua companheira de 32 anos. Foram encontrados vários tipos de entorpecentes em uma mochila preta, empacotados em embalagens pequenas.

Segundo o homem preso, ele realizava a venda de substâncias entorpecente via delivery e confirmou que os produtos encontrados eram drogas, inclusive sintéticas, como cocaína, LSD, ecstasy, MD e maconha, além de uma certa quantia em dinheiro. O suspeito disse que ainda possuía uma quantidade de várias drogas na residência dele, localizada em outro bairro.

Os militares foram até o endereço e localizaram uma vasta quantidade de caixas referente a produtos comprados pela internet, e após intensa busca pelo interior da residência, primeiramente na sala, foi localizado a substância semelhante a cocaína e as drogas sintéticas.

Em todos os cômodos da casa foi possível localizar várias substâncias, como LSD, haxixe, MD, maconha, êcstasy. Já no quarto do autor foi localizado a maior parte do dinheiro apreendido. Além disso, foi encontrado uma quantidade grande de envelopes zip lock vazias para serem usados no embalo das drogas.

Parte do dinheiro e drogas apreendidas PMMG/Divulgação

Segundo a PM, todo material arrecadado no interior do imóvel estava de modo desorganizado. Foi localizada ainda uma grande quantia em dinheiro no valor total de R$ 67.149,00. Todo material arrecadado na residência foi apreendido.





O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado e os autores presos para as providências da polícia judiciária.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos