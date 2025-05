Motorista de aplicativo que morreu na Pampulha sonhava em ir para Portugal

Kessiler Braz, de 35 anos, morreu em uma batida na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Pampulha, em BH, na madrugada dessa quinta-feira (1/5). Ele estava trabalhando como motorista de aplicativo no momento em que houve a colisão frontal com uma caminhonete RAM, que vinha no sentido contrário. Cunhada da vítima, Lorena Couto disse que Kessiler tinha dois empregos para sustentar a família e juntar dinheiro para realizar o sonho de morar em Portugal com a esposa e os dois filhos, de 4 e 7 anos.

Lorena contou que o cunhado normalmente não ia em festas de família e celebrações para ficar trabalhando. Kessiler atuava também como consultor de vendas em uma loja de pneus.

“Os dois filhos dele, um de 7 e um de 4, até agora não sabem que o pai morreu”, disse Marlene Porto, sogra da vítima, com a voz embargada. Ela manifestou indignação com a forma que se deu o acidente, afirmando que o motorista da caminhonete, um jovem de 19 anos, tirou a vida de Kessiler. “A única coisa que a gente está querendo é justiça”, disse Marlene.

Familiares do homem cobram por respostas e responsabilização do condutor da caminhonete. “A partir do momento que você pega um carro e você acelera, você já sabe o risco que está cometendo”, disse Lorena Couto indignada. A cunhada reforça como o carro que Kessiler estava dirigindo, um um Volkswagen Voyage, ficou completamente destruído após a batida.

Kessiler atuava também como consultor de vendas em uma loja de pneus Reprodução redes sociais

Imagens feitas após o acidente mostram que o carro onde estava a vítima teve a parte frontal totalmente destruída, com partes do motor aparecendo e para-brisa destoçado, além de danos na parte traseira. A porta do lado do motorista foi lançada a mais de 5 metros de distância com a violência do impacto. O corpo precisou ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e o óbito foi constatado pelo SAMU.

A caminhonete RAM, cujo condutor tinha habilitação ainda provisória, teve danos na parte frontal. O motorista teve ferimentos nas costas e precisou ser encaminhado para atendimento médico. Ele não evadiu o local do acidente e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Estavam também no veículo outros quatro jovens, todos também de 19 anos.

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais, o jovem que conduzia a caminhonete disse que estava saindo da casa de amigos e estava trafegando na Avenida Otacílio Negrão de Lima, sentido Parque Guanabara, quando fez uma conversão e colidiu com o Volkswagen Voyage. No registro policial, consta que o condutor e um dos passageiros relataram que a caminhonete estava trafegando “rápido”, mas dados do tacógrafo não foram informados.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos