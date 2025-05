Vídeo: carreta carregada com cerâmica tomba e atinge dois carros na BR-381

Uma carreta bitrem (veículo composto por um caminhão e dois semirreboques, conectados em série) carregada com cerâmica tombou após invadir a pista contrária e colidiu com dois carros de passeio na manhã desta sexta-feira (2/5). O acidente aconteceu na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, próximo à divisa com João Monlevade.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBMMG), quatro pessoas estavam nos veículos atingidos. Duas delas não se feriram com gravidade e dispensaram atendimento médico.

Outras duas foram encaminhadas ao Hospital Margarida, em João Monlevade. Uma das vítimas apresentava fratura exposta no membro inferior direito e foi socorrida pelo Serviço Voluntário de Resgate (Sevor).

A segunda foi conduzida por uma ambulância municipal, que passava pelo local no momento do acidente.

Até às 15:45, não havia informações confirmadas sobre o estado de saúde delas.

O acidente mobilizou equipes do Sevor, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar (PMMG) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As causas do tombamento ainda estão sendo apuradas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice