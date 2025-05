Vítima de acidente na BR-381 atuava como socorrista voluntário

A vítima do acidente com uma carreta carregada de cerâmica na BR-381 nesta sexta-feira (2/5), em São Gonçalo do Rio Abaixo, próximo à João Monlevade, trabalhava como socorrista voluntário nas estradas do estado.

Edson de Souza estava em um dos dois carros atingidos pela carreta. Ele foi levado com vida para o hospital, mas morreu na unidade de saúde. Outras três pessoas ficaram feridas com a colisão.



Souza era presidente do Grupo de Resgate Voluntário de Pitangui e vice-presidente da Bombeiros Voluntários e Equipes de Resgate MG (Volunterminas).

Nas redes sociais, a Volunterminas publicou uma nota de pesar se solidarizando com a família e “amigos de farda”: “Neste difícil momento, toda a associação está em luto”.

O bombeiro tinha sido encaminhado ao Hospital Margarida, em João Monlevade. Outra vítima, com ferimentos, também foi encaminhada para a mesma unidade de saúde. Até a publicação desta matéria, não havia atualizações sobre o estado de saúde dela.

As outras duas vítimas recusaram atendimento médico.

O motivo do tombamento ainda está sendo apurado.

Confira o vídeo do acidente:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos