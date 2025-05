Mulher morre em batida de carro contra barranco

Uma mulher, de 48 anos, morreu e outra, de 40, ficou ferida em um acidente com carro em uma estrada rural de Ituiutaba (MG), no Trângulo Mineiro. O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência na noite dessa quinta-feira (1/5).

Segundo a corporação, um veículo de passeio saiu da estrada, bateu contra um barranco lateral e capotou. Os bombeiros informaram que o acidente aconteceu a 6km da cidade, em uma via de terra.

Quando chegaram ao local, a condutora do carro já estava sem sinais vitais. Já a passageira tinha ferimentos leves e foi socorrida pelo SAMU.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os militares ainda constataram que a baixa visibilidade no trecho, associada a velocidade incompatível com as condições da estrada de terra, contribuíram para o acidente.