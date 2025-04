Mulher morre em batida frontal seguida de capotamento no interior de MG

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em uma batida frontal seguida de capotamento na MGC-154, entre Ituiutaba e Bastos, no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo (20/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um carro Volkswagen Voyage e uma caminhonete Renault Oroch. Com o impacto, a caminhonete capotou e parou com as rodas para cima na vegetação à margem da rodovia.

Dentro do Voyage, estavam um homem de 44 anos, que estava consciente e foi resgatado com escoriações pelo corpo, e uma mulher de 40 anos, que morreu no local da batida.

Na caminhonete Oroch, a única ocupante era uma idosa de 65 anos, que apresentava sinais de possível hemorragia interna.

Os feridos foram socorridos e encaminhados ao hospital regional de Ituiutaba para atendimento médico.

Ainda não foi possível identificar a dinâmica do acidente. A batida será investigada.