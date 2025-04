Motorista morre em capotamento de carreta com gesso na BR-251, em Minas

O motorista de uma carreta bitruck morreu depois que o veículo capotou na rodovia BR-251, na serra de Francisco Sá, no Norte de Minas, na noite dessa segunda-feira (14/4). A carga, de gesso em pó, ficou espalhada pela pista.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou o corpo do motorista preso às ferragens. A cena passou por perícia técnica e, juntamente com um guincho, os bombeiros conseguiram destombar a carreta.

Conforme os registros, assim que o veículo foi estabilizado, o corpo do homem foi removido das ferragens com uso de técnicas específicas de salvamento veicular e liberado para a funerária de plantão.

A equipe militar armazenou o gesso às margens da rodovia com uma pá escavadeira e acionou a empresa responsável pelo veículo para a remoção do material. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi liberada durante a madrugada desta terça-feira (15/4).

