BH: mulher cai no Rio Arrudas e é resgatada

Na tarde desta segunda-feira (14/4), uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) após cair no leito do Rio Arrudas, na altura da Avenida do Contorno com a Rua Paulo de Frontin, em Belo Horizonte. A vítima, com idade em torno dos 45 anos, apresentava fratura exposta no braço esquerdo e estava consciente, porém desorientada.

Rio Arrudas, Belo Horizonte, MG Crédito: Túlio Santos/EM/D.A. Press

O acionamento ocorreu por volta das 14h20. Nove militares participaram da operação de resgate, sendo seis do 1º Batalhão e três do 3º Batalhão. Dois bombeiros desceram até o leito do rio, que possui uma profundidade estimada de 7 a 8 metros no local da ocorrência.

Após os primeiros atendimentos no local, a mulher recebeu suporte de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou a condução da vítima ao Hospital João XXIII.

Segundo o tenente Flávio Torres, do CBMMG, as causas da queda ainda não foram esclarecidas. A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência.

