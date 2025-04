BH: loja atingida por ônibus na Avenida do Contorno é interditada

A loja que foi atingida no acidente envolvendo os dois ônibus no cruzamento das avenidas do Contorno e Assis Chateaubriand, no Bairro Floresta, Região Leste da capital, foi interditada pela Defesa Civil municipal nesta sexta-feira (11/4).

Segundo o órgão, uma avaliação de risco estrutural constatou que o impacto resultou no comprometimento de pilares e vigas frontais, além do surgimento de trincas e fissuras nas proximidades da parede de junção, o que gerou instabilidade parcial da laje e configurou risco de desabamento.

A área afetada, incluindo o interior da loja e o passeio público, foi totalmente interditada.

“A empresa responsável pelo imóvel foi notificada e orientada quanto aos riscos identificados, devendo manter a área isolada até que sejam executadas as intervenções estruturais corretivas e preventivas, conforme as normas técnicas e a legislação vigente, com o objetivo de eliminar os riscos à segurança”, divulgou.

Renato Ramos, gerente de vendas da loja, afirmou que já tomou as providências para garantir a integridade do estabelecimento e aguarda a manifestação das empresas de ônibus.

“Prejuízo enorme, não só o material, mas como faturamento diário. Esperar o que os engenheiros vão falar sobre o prédio, o que compromete a estrutura física da loja, para que a gente possa fazer as obras necessárias. Até agora, não fomos contactados pelas empresas responsáveis para nenhuma providência”.

Renato ainda lamentou o acidente. “Graças a Deus, na hora do acidente, já não tinha nenhum dos nossos colaboradores na loja. Mas ficamos chateados que alguns passageiros se machucaram”.



O acidente

A batida aconteceu na noite dessa quinta-feira (10/4). De acordo com a Polícia Militar, um dos ônibus, da linha 9211, que descia a Avenida Assis Chateaubriand, avançou o sinal, bateu de frente com o coletivo que trafegava pela Avenida do Contorno e atingiu uma loja de tintas. Alguns passageiros foram atendidos com ferimentos leves e se queixavam de dores no corpo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quatro mulheres e dois homens ficaram feridos. Das seis pessoas, três foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, duas foram levadas a unidades de saúde particulares, enquanto a sexta pessoa dispensou atendimento.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia