Funcionária que furtava joias de patroa para vender é presa em Minas

Uma mulher de 52 anos foi presa depois de confessar ter furtado joias diversas da patroa por quase um ano para vender. O caso aconteceu no Bairro Iguaçu, em Ipatinga, na Região do Vale do Aço de Minas Gerais, nessa quarta-feira (9/4).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que uma casa foi furtada na cidade. A funcionária foi abordada e ela confessou que furtou diversas joias da mulher desde junho de 2024, uma vez que tinha acesso à casa e confiança dos moradores.

Os militares, então, encontraram as joias em diversos pontos da cidade. Uma delas foi encontrada penhorada em uma agência bancária no Bairro Horto. Já outras foram identificadas por testemunhas, que afirmaram que os objetos tinham sido vendidos em estabelecimentos comerciais da região central do município.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais também encontraram na casa da suspeita uma sacola sob um colchão. Nela, estavam outras joias, também apontadas como fruto dos furtos na casa da patroa.

O material recuperado foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que segue com as investigações do caso.