Motorista de BMW perde o controle e bate em muro de casa, em BH

O motorista de um carro de luxo, uma BMW, perdeu o controle e bateu no muro de uma casa na madrugada desta sexta-feira (11/4), no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Ele e a passageira ficaram feridos.

Informações de moradores da região indicam que o carro descia a Rua Cananéia quando perdeu o controle e bateu no muro de uma casa da Rua Perdizes, por volta de 2h.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e realizou o corte da coluna que dividia as áreas dianteira e traseira do carro para a retirada do motorista, que estava preso às ferragens. Já a mulher foi retirada sem cortes da lataria.

Imagens do local do acidente também indicam que o muro da casa foi danificado com o impacto da batida.

Ainda não se sabe as causas do acidente.

Às 6h40, o carro seguia no local.

A parte dianteira do carro ficou danificada. O muro de uma casa na Rua Perdizes foi atingido. O motorista e a passageira ficaram presos às ferragens.

Matéria em atualização