Bombeiros buscam por homem que caiu em represa ao fugir de seguranças

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta terça-feira (8/4) as buscas por um homem de 32 anos que desapareceu depois de cair em uma represa da Hidrelétrica Retiro Baixo ao fugir de seguranças, em Pompéu, no Centro-Oeste de Minas Gerais. As operações de resgate foram temporariamente suspensas na tarde de segunda-feira (7/4) devido às condições adversas de mergulho.



O desaparecimento ocorreu na noite de domingo (6/4), quando o homem, natural do Maranhão, invadiu uma área restrita da usina portando um arpão de pesca. Ao ser abordado pela equipe de segurança, ele desobedeceu às ordens, fugiu por pedras íngremes próximas ao canal de escoamento e caiu de uma ribanceira de aproximadamente 20 metros. Mesmo ferido, ele conseguiu chegar até a represa, mergulhou e não foi mais visto após submergir.

Imagens de câmeras de segurança registraram todo o incidente. Testemunhas relataram que a vítima havia consumido bebida alcoólica antes da invasão.



As buscas foram iniciadas ainda na madrugada de segunda-feira. A profundidade da área, que varia entre 12 e 15 metros, aliada à baixa visibilidade e à grande quantidade de pedras no fundo da represa, tem dificultado o trabalho dos mergulhadores.



A hidrelétrica segue prestando apoio às equipes de resgate e acompanha as operações de busca.



*Amanda Quintiliano especial para o EM