Acidente sobrecarrega UPA de Araguari e prefeitura pede compreensão

O acidente com o ônibus que capotou no trevo de Queixinho, na rodovia MG-233, no sentido Tupaciguara, na Região do Triângulo Mineiro, na madrugada desta terça-feira (8/4), sobrecarregou os atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Araguari.

Os feridos do acidente foram encaminhados para a UPA do município que, segundo a prefeitura da cidade, se encontra em estado de superlotação. “Diante disso, a Prefeitura solicita à população que não se desloque à UPA, salvo em casos de urgência e emergência, e que aguarde a abertura da unidade de saúde mais próxima, a fim de garantir atendimento adequado aos feridos no acidente”, comunicou o órgão por meio de nota.

O município ainda informou que está acompanhando e utilizando todos os meios necessários para auxiliar os hospitais da rede da cidade no atendimento às vítimas.

"Manifestamos profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas fatais deste trágico episódio", divulgou a prefeitura.

O acidente

Dez pessoas, incluindo duas crianças de 2 e 4 anos, morreram no acidente na madrugada de hoje. O ônibus saiu da cidade de Goiânia, em Goiás, com sentido à Ribeirão Preto, em São Paulo, com 46 ocupantes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, atravessou o canteiro central do entroncamento que liga as rodovias MG-423 e a MG-413 e capotou na alça de acesso.

Algumas vítimas fatais ficaram presas às ferragens e outras foram ejetadas durante a capotagem. 18 pessoas foram socorridas e conduzidas, sendo cinco em estado grave para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFV) e 11 para a UPA de Araguari.

Outras 18 pessoas tiveram lesões leves ou não se feriram e dispensaram o atendimento médico.