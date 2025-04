Liminar determina o funcionamento do hospital Maria Amélia Lins em BH

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve uma decisão judicial liminar para que o Estado de Minas Gerais e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) mantenham o funcionamento regular do ambulatório, enfermarias e bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins. De acordo com o documento, a disputa gira em torno do edital da Fhemig que visava a terceirização do Amélia Lins e a doação de seus bens. No último dia 3, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) identificou irregularidades no edital e determinou a suspensão da assinatura do contrato.

Conforme a liminar, o MPMG busca garantir a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo Amélia Lins. Isso inclui manter todos os recursos humanos necessários para o funcionamento regular do ambulatório do hospital, a reativação dos 41 leitos anteriormente disponíveis nas enfermarias, com o retorno dos recursos humanos transferidos para o Hospital João XXIII, e a reativação do funcionamento regular do bloco cirúrgico da unidade.

Ainda de acordo com a Justiça, a decisão do TCE-MG, que determinou que a Fhemig se abstenha de assinar contrato com o Consórcio Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep), evidencia irregularidades no procedimento da cessão de uso do imóvel e doação do mobiliário e equipamentos. A urgência da medida, segundo o MPMG, é decorrente das consequências para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que dependem dos serviços médicos prestados pelo hospital. O fechamento do hospital é considerado prejudicial ao interesse público.

Segundo a decisão judicial, a Fhemig estaria adotando medidas para esvaziar o ambulatório do hospital, como o encaminhamento de pacientes que precisam de cirurgia eletiva para postos de saúde após a alta, o que impede o atendimento sequencial e nega o acesso ao atendimento integral. A situação impede que o médico que realizou o primeiro atendimento cirúrgico dê continuidade ao tratamento.

O Ministério Público argumenta que a decisão do TCE-MG, somada à necessidade de garantir a continuidade dos serviços de saúde essenciais à população e o risco de danos irreparáveis aos pacientes, justificam a concessão da liminar para manter o Amélia Lins em pleno funcionamento. O MPMG também solicitou um prazo para que os réus prestem informações para dar agilidade ao processo.

Divergência de interesses

A disputa legal e administrativa foi motivada pelas divergências de interesses entre os envolvidos. De um lado, há a intenção do Governo do Estado de Minas Gerais e da Fhemig de promover "mudanças estruturais e de responsabilidade" no serviço público de saúde. Essa intenção foi evidenciada pela publicação do edital de terceirização do hospital. A seleção do Consórcio Icismep como gestor, proibida pelo TCE-MG, reforçou a intenção de transferir a gestão.

Por outro lado, o MPMG e o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde/MG) questionam essa medida, defendendo a manutenção do atendimento essencial à população mais necessitada que depende dos serviços do Amélia Lins. Eles se baseiam na decisão do TCE-MG que apontou irregularidades no processo de transferência e nos potenciais prejuízos para os pacientes do SUS.

Contrato de terceirização

O TCE-MG proibiu a Fhemig de assinar o contrato de terceirização da gestão do Hospital Maria Amélia Lins na noite de quarta (2), no mesmo dia em que a instituição divulgou a ata de julgamento que designava o Icismep para a nova gestão do hospital.

Na decisão, o TCE suspende o processo seletivo da Fhemig para cessão de uso e doação de bens do Hospital Maria Amélia Lins à Icismep devido à ausência de comprovação dos requisitos legais e risco de dano ao erário. O conselheiro Licurgo Mourão destaca que a assinatura do contrato de terceirização só pode acontecer depois de uma análise dos termos da concorrência ser feita pela Corte de Contas.

"O risco ao resultado útil do processo decorre do perigo de dano concreto, uma vez que o resultado do processo de seleção pública em epígrafe está em estágio avançado, podendo ter o seu resultado homologado e o contrato assinado a qualquer momento, sem que esta Corte de Contas tenha a oportunidade de analisar sua legalidade, legitimidade e economicidade", dizia um dos trechos.