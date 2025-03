Hospital Maria Amélia Lins será terceirizado e fará cirurgias eletivas

Depois de passar cerca de dois meses com o bloco cirúrgico fechado, foi anunciado na manhã desta sexta-feira (7/3) que o Hospital Maria Amélia Lins será exclusivo para cirurgias eletivas. Para isso, a unidade passará a fazer parte do Programa Opera Mais, com cessão gratuita do imóvel para um consórcio público de saúde ou entidades sem fins lucrativos.

O edital para a seleção do parceiro será publicado neste sábado (8/3), pela Fhemig, com publicação do resultado no dia 15 de abril, com início de atuação imediato. O atendimento do Hospital Maria Amélia Lins seguirá totalmente dedicado ao SUS.



Atualmente, o hospital funciona de segunda a sexta e tem capacidade de realizar cerca de 200 cirurgias. Os pacientes são atendidos, primeiramente, no João XXIII e quando já estabilizados e sem risco de vida, são transferidos para o Maria Amélia Lins para realização de cirurgias especializadas e conclusão dos cuidados hospitalares. Com a iniciativa, a expectativa é estender o atendimento durante o fim de semana e chegar a cerca de 500 cirurgias eletivas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização