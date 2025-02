BH: cirurgias ortopédicas eletivas são retomadas nesta quinta-feira (6/2)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que as cirurgias eletivas ortopédicas serão retomadas a partir desta quinta-feira (6/2). Segundo a PBH, a orientação foi repassada aos hospitais da Baleia, das Clínicas, Evangélico, Metropolitano Dr. Célio de Castro, São Francisco, Universitário Ciências Médicas e Santa Casa, por meio de ofício, nessa segunda-feira (3/2).





Os procedimentos foram suspensos temporariamente, entre 22 de janeiro a 5 de fevereiro, pela alta demanda por procedimentos de urgência, com a maioria dos casos envolvendo pacientes que sofreram acidentes de trânsito ou quedas.





De acordo com a PBH, o ofício ressalta a efetividade da estratégia, que já faz parte do planejamento de ações contingenciais da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) na gestão de leitos hospitalares.





No período em que as cirurgias estavam suspensas, foram feitas 869 internações de ortopedia de urgência para a realização de cirurgias. No momento, segundo a SMSA, 42 pacientes estão à espera de um leito ortopédico de urgência na capital. Os números são relativos a procedimentos até 3 de fevereiro. Anteriormente, a média diária era de 100 pacientes.





“O prazo de contingenciamento ainda não foi finalizado e já temos um resultado positivo em um período de 13 dias. Isso demonstra a importância da tomada de decisão de forma ágil por parte da Secretaria Municipal de Saúde, que utiliza essa estratégia sempre que preciso, com o objetivo de manter a assistência de forma oportuna aos pacientes”, reforçou o subsecretário de Atenção à Saúde, André Luiz de Menezes.

No ofício também foi solicitado apoio às sete instituições prestadoras para ampliação da execução de procedimentos eletivos, com o objetivo de compensar os pacientes não admitidos no período da suspensão. As ações a serem implementadas são de responsabilidade de cada hospital, de acordo com a disponibilidade e capacidade da instituição, em articulação direta com a SMSA.