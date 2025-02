Cadastro Escolar: inscrição para vagas remanescentes vai até quarta (5/2)

O prazo para inscrição nas vagas remanescentes do Cadastro Escolar 2025 para a rede estadual de ensino de Minas Gerais termina nesta quarta-feira (5/). Os interessados devem se inscrever pelo site do cadastro escolar e a alocação do estudante dependerá da disponibilidade de vagas nas escolas próximas ao endereço informado.



Uma das novidades deste ano é o projeto Trilhas de Futuro nas Escolas, voltado para alunos que ingressarão no 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). A iniciativa combina o ensino regular com a formação técnica, permitindo que os estudantes concluam o ensino médio em uma escola estadual enquanto realizam um curso técnico.

Ao todo, a iniciativa disponibiliza nove opções de cursos em áreas estratégicas, com 9,6 mil vagas em 155 escolas estaduais localizadas em 37 municípios. Confira no link as escolas participantes e a Cartilha de Cursos, com todas as informações.



Para os que desejam retomar os estudos, o programa indicado é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que também precisa de inscrição. Voltada para quem está em situação de vulnerabilidade social e econômica, o EJA é uma modalidade que garante o acesso à educação para todos.

Documentação necessária para a matrícula

Para confirmar a matrícula após a inscrição, os pais, responsáveis ou o próprio estudante (caso seja maior de idade) devem apresentar os seguintes documentos:

Documento de Identidade (ou equivalente como Certidão de Nascimento/Casamento do estudante);

CPF;

Comprovante de Residência em nome de um dos pais/responsáveis ou do estudante, caso seja maior de idade,

Histórico Escolar ou Declaração de Transferência para o candidato/estudante contemplado com vaga a partir do 2° ano do Ensino Fundamental, com indicação do ano de escolaridade que está habilitado a cursar em 2025;

Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou Parecer da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) e publicação de Equivalência de Estudos, concluídos no exterior, ao Ensino Médio brasileiro, para o candidato/estudante que for ingressar no curso técnico na forma subsequente;

Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade, comprovando matrícula no Ensino Médio, para o estudante que for ingressar no curso técnico na forma concomitante;

Cartão da Criança atualizado ou Caderneta de Saúde atualizada para os estudantes com até 10 anos de idade.

O cadastro é essencial para garantir uma vaga na rede estadual ou para aqueles que desejam retomar os estudos.

