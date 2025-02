Nova comandante assume Corpo de Bombeiros de Minas

Nesta terça-feira (4/2), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) apresentou a coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan como a nova comandante-geral da corporação. A cerimônia de passagem de comando, realizada na Academia de Bombeiros Militar, em Belo Horizonte, marcou a sucessão do coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho.

O evento contou com a presença do governador Romeu Zema, além de secretários de estado, parlamentares e representantes das forças de segurança. Entre os convidados, esteve presente a coronel Mônica de Mesquita Miranda, primeira mulher a comandar um Corpo de Bombeiros Militar no Brasil, tendo estado à frente da corporação no Distrito Federal entre 2023 e 2024.



Pela primeira vez em 113 anos, o CBMMG será comandado por uma mulher, a coronel Jordana, de 44 anos, natural de Belo Horizonte, possui uma trajetória marcada por diversas funções de destaque na corporação, incluindo a subcomandância do 3º Batalhão de Bombeiros Militar e a chefia da Assessoria de Comunicação Organizacional do CBMMG. Ela enfatizou a continuidade das ações de prevenção, preparação e resposta, alinhadas ao Plano de Comando da instituição, e destacou a importância da integração com a comunidade nas atividades de prevenção.



A nova comandante-geral reforçou o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, com foco na expansão coordenada da corporação e no fortalecimento das ações de gestão de riscos e desastres, tanto no âmbito estadual quanto em cooperação nacional e internacional.



O coronel Erlon encerra sua gestão após dois anos, destacando-se pela expansão do CBMMG, modernização do sistema de licenciamento (Infoscip) e reforço no combate a incêndios florestais, com bases operacionais estratégicas que reduziram em até 83,5% a área queimada em Unidades de Conservação.



A nova administração assume com o compromisso de manter as diretrizes do Plano de Comando, priorizando prevenção, preparação e resposta rápida a emergências, além de buscar maior integração com outros órgãos e ampliar a presença em municípios estratégicos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice