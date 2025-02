MG: criança de 2 anos morre após mãe inabilitada cair com carro em rio

Uma menina de 2 anos morreu na tarde desta segunda-feira (3/2) após o carro em que ela estava cair no Rio São Simão, à margem da MG-111, em Santana do Manhuaçu, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A mãe da criança, de 26, que não possui habilitação, e o filho, de 8, foram socorridos com ferimentos leves.

A Polícia Militar Rodoviária realizou o socorro e estava à margem da rodovia quando flagrou o acidente. Os policiais correram até o local e retiraram a mulher e o menino de 8 anos do carro. Enquanto era resgatada, a mãe informou que havia outra criança no veículo. Um dos militares mergulhou novamente na água e retirou Maria Laura Nunes Moraes do automóvel desacordada. Ela havia ficado presa à cadeirinha.

Após tentativas de reanimação, a criança foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Simonésia, onde a equipe médica confirmou a morte. A mãe e o outro filho foram atendidos na mesma unidade de saúde.

Conforme a polícia, a mãe das crianças não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por essa razão, a suspeita é de que ela tenha se assustado e perdido o controle da direção. No entanto, os militares não estavam mais realizando a blitz de rotina na rodovia. Os policiais apenas aguardavam a chegada do serviço de guincho após um carro ser apreendido na operação.

Com informações da TV Alterosa e Portal O Caparaó*