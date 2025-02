Bebê é deixado sozinho em banheira e morre afogado em Nova Serrana

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um bebê, de 11 meses, morreu depois de se afogar em uma banheira no início da tarde desta segunda-feira (3/2). A tragédia aconteceu na comunidade de Água Espraiada, na zona rural de Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O pai da criança foi preso em flagrante por abandono de incapaz.

Conforme o registro da ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi a primeira a chegar no local. No imóvel, os militares foram de encontro ao genitor da vítima, que estava com ela nos braços já com poucos sinais vitais.

Enquanto o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não chegavam ao local, um policial realizou manobras de ressuscitação. Em seguida a equipe de médicos assumiu as tentativas que se seguiram por uma hora.

Com o óbito constatado, a perícia da Polícia Civil foi acionada. Aos policiais, o pai do bebê informou que depois de colocá-lo em uma banheira o deixou sozinho por cinco minutos. Ao voltar, o encontrou com a cabeça dentro d’água.

O homem afirmou que tentou reanimar a criança, com massagem cardíaca e técnicas de respiração boca a boca. Ao perceber que a criança não respirava, ele acionou a PM.