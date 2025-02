Ossada de mulher desaparecida é encontrada concretada em Uberlândia

Uma ossada foi encontrada concretada em uma casa de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, neste domingo (2/3). A vítima seria a ex-mulher do dono da casa, que foi denunciado pela atual namorada dele. Ela afirmou que o homem a agredia e a ameaçou de morte.



A possível vítima, cuja ossada foi achada no bairro Jardim Brasília, zona norte da cidade, estava desaparecida desde setembro.

A Polícia Militar foi acionada por uma mulher no local. Ela contou que o namorado a agrediu com empurrões contra uma parede e disse que ele faria a ela o mesmo que havia feito com a companheira anterior, concretando seu corpo.

A namorada apontou para os policiais o possível local onde ele teria escondido o corpo. Os militares confirmaram que o corpo foi localizado em uma cova de 80 centímetros de profundidade, sob o concreto. O homem foi preso em flagrante por ocultação do cadáver e será investigado pelo homicídio.

Até o momento não se sabe as causas e a motivação para a morte da mulher.