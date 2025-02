Idoso é enforcado e assaltado por trio em Minas; veja o vídeo

Um idoso de 69 anos, que caminhava em via pública de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi surpreendido e imobilizado por um trio durante um roubo. Um dos criminosos chegou a retirar até os seus sapatos em busca de objetos de valor. O caso aconteceu no bairro Vila Maria Helena durante a madrugada deste sábado (1/2).

Imagens de uma câmera de segurança mostram que um homem veio por trás e dá um golpe chamado de gravata na vítima. Em seguida, ela foi arrastada por cerca de um metro até uma calçada, onde cai. Nesse momento, outros dois homens se aproximam e tentam achar dinheiro nos bolsos da camisa e calça da vítima, que não tentou reagir.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foram roubados do idoso R$ 50 e o controle remoto do seu portão de casa. Ainda conforme a PM, um dos suspeitos, de 36 anos, foi preso. Ao ser questionado sobre os outros dois suspeitos, disse aos militares que sabia o que dizer.

Instantes após efetuar o roubo e com a vítima ainda caída ao chão, o trio voltou e ainda tentou procurar mais objetos de valor e dinheiro, chegando até mesmo a tirar os sapatos dela. Por fim, os três criminosos vão embora e deixam o idoso caído na calçada. Depois disso, as imagens mostram que a vítima se levanta e começa a caminhar com os sapatos nas mãos.