Sócio de fotógrafo desaparecido em Paris encerra empresa

Lucien Esteban, sócio de Flávio de Castro Sousa, fotógrafo de Belo Horizonte que faleceu em Paris em novembro de 2024, anunciou o encerramento das atividades da Toujours Fotografia, empresa que ambos fundaram em 2015.



O encerramento ocorre em meio à perda de Flávio, encontrado morto no Rio Sena em 4 de janeiro de 2025, após 39 dias de desaparecido. Em comunicado oficial, Esteban expressou a dor pela ausência de seu parceiro de negócios e amigo. "Hoje, com o coração apertado, comunico que a Toujours encerra oficialmente suas atividades.Esse projeto foi marcado por aprendizados, conquistas e, acima de tudo, pela parceria com uma pessoa incrível. A Toujours sem o Flávio, que foi parte essencial desse projeto, não faz sentido. Sou eternamente grato por tudo que construímos juntos", afirmou.

Flávio chegou a Paris no início de novembro de 2024 para o casamento de uma amiga e decidiu prolongar sua estadia. Seu amigo e acompanhante, Lucien Esteban, retornou ao Brasil enquanto Flávio permaneceu na cidade. A última vez que foi visto foi em imagens de câmeras de segurança, caminhando sozinho e aparentemente desorientado nas margens do Rio Sena, na madrugada de 26 de novembro.

A família de Flávio iniciou uma rifa com o objetivo de arrecadar fundos para cremar o corpo de Flávio e trazer as cinzas de volta ao Brasil. O objetivo inicial da rifa era arrecadar 60 mil reais, e já foi atingido mais de 50% do valor. Os bilhetes estão sendo vendidos por R$ 20, e o sorteio ocorrerá no dia 25 de abril de 2025.

*Estagiária sobre a supervisão do subeditor Humberto Santos