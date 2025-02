Conforto térmico é estratégico para experiência do cliente

Quando se fala em experiência do cliente no ponto de venda, a maioria das empresas foca na aparência das lojas, nos produtos oferecidos ou até nas promoções. No entanto, existe um fator invisível que muitas vezes é negligenciado, mas é igualmente essencial para o sucesso de qualquer estratégia: o conforto térmico. Pesquisas científicas e de mercado têm demonstrado que a qualidade térmica do ambiente pode influenciar diretamente a satisfação e o engajamento dos clientes.



Um estudo publicado na Revista de Administração de Empresas, da FGV EAESP, analisa como a climatização afeta a experiência do cliente no varejo. Conforme os autores, a manutenção de um ambiente confortável é essencial para garantir que os clientes permaneçam no estabelecimento por mais tempo, aumentando as chances de compra. Além disso, a climatização adequada pode reduzir o estresse e melhorar o humor dos clientes, contribuindo para uma experiência de compra mais positiva.



Importância do Conforto Térmico no Varejo



Embora o conforto térmico seja frequentemente esquecido, ele é um dos principais fatores que determinam o sucesso de uma experiência de compra. Um ambiente bem climatizado favorece o tempo de permanência do consumidor no local e melhora a percepção de conforto, resultando em uma experiência de compra mais agradável. Felipe Raats, especialista em soluções de climatização e Diretor de Marketing da SMACNA Brasil, associação que reúne fabricantes e instaladores de sistemas de climatização no país, ressalta: “A qualidade do ar e a temperatura certa são aspectos fundamentais de uma boa experiência no ponto de venda. Um ambiente mal climatizado pode prejudicar a experiência do cliente, resultando em uma permanência mais curta e até em uma redução nas vendas. O invisível, como o conforto térmico e a qualidade do ar, deve ser visto e tratado como uma prioridade”.



Pesquisas de mercado indicam que a percepção da qualidade do serviço é influenciada pela climatização física do ambiente onde o cliente realiza suas compras. Um estudo da Universidade Federal Fluminense sugere que clientes que compram em ambientes confortáveis têm uma experiência mais satisfatória, o que pode se refletir em uma maior probabilidade de recompra e recomendação do serviço. “A experiência do cliente vai muito além da estética ou da comunicação visual. Cada detalhe, inclusive o conforto térmico, influencia diretamente o comportamento do consumidor. Quando o cliente se sente confortável, ele permanece por mais tempo no ponto de venda e está mais propenso a realizar compras”, afirma Ana Del Mar, fundadora da AMar Consultoria em Marketing, Trade e Branding.



A Experiência do Consumidor Como Prioridade



Para Ana Del Mar, especialista em marketing e experiência do cliente, a criação de uma jornada de compra eficaz deve levar em consideração todos os sentidos do consumidor: “Em um mercado cada vez mais competitivo, a diferenciação está nos detalhes. Além de oferecer produtos de qualidade, é essencial garantir que o ambiente em que o cliente se encontra esteja em perfeita sintonia com suas necessidades. O conforto térmico é, sem dúvida, um desses elementos que transforma a experiência do cliente de maneira poderosa”.



Tanto a experiência do cliente quanto o conforto térmico são partes essenciais de uma estratégia de sucesso no ponto de venda. A integração dessas duas áreas não apenas melhora a satisfação do consumidor, mas também pode levar a um aumento significativo nas vendas e na fidelização. Investir na criação de ambientes agradáveis, que incluem a gestão da temperatura e qualidade do ar, é um passo fundamental para garantir uma experiência completa e satisfatória.

Website: https://www.anadelmar.com/