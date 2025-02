BH: bombeiros atendem 15 ocorrências de queda de árvore em 24 horas

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte teve, pelo menos, 15 quedas de árvores entre a manhã de domingo até a manhã desta segunda-feira (3/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada para corte de árvores caídas em via pública, sobre veículos e residências, mas não houve nenhuma vítima.

O temporal que atingiu a capital nesse domingo (2) deixou cinco avenidas interditas e foi o suficiente para algumas regionais registrarem quase metade da média pluviométrica do mês, que é de 177,7 milímetros (mm).

A Região Oeste lidera o acumulado de chuvas em BH, com 82mm registrados até agora, o que já representa 46,1% da média esperada para fevereiro. Segundo a Defesa Civil, somente em duas horas, a regional registrou 44 mm de chuva.

As regiões Noroeste e Venda Nova também se destacam no ranking da chuva, acumulando mais de 40% da média climatológica do mês, com 73,6 mm e 73mm registrados, respectivamente. Já as regiões Centro-Sul e Barreiro seguem atrás, com 69,8 mm e 69 mm.

Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até 8h do dia 3:





Barreiro: 69,0 (38,8%)

Centro Sul: 69,8 (39,3%)

Leste: 44,8 (25,2%)

Nordeste: 40,8 (23,0%)

Noroeste: 73,6 (41,4%)

Norte: 40,0 (22,5%)

Oeste: 82,0 (46,1%)

Pampulha: 64,4 (36,2%)

Venda Nova: 73,0 (41,1%)

Previsão do tempo



A previsão para esta segunda é de chuva em BH, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o órgão nacional, a semana estará sob o efeito das tempestades que marcaram o fim de semana. As temperaturas, pelo menos, começam a subir um pouco, e variam entre 18°C e 29°C. A umidade do ar pode chegar a 50% durante a tarde.