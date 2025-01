Temporal derruba árvore e muro de casa desmorona em BH

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

A queda de uma árvore no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte derrubou o muro de uma casa na Rua Macadâmia na madrugada desta quarta-feira (29/1). A regional registrou forte chuva nas últimas 12 horas e está sob alerta para risco geológico forte até sexta (31).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a queda da árvore também atingiu a rede elétrica. Segundo a moradora da casa Marli Costa, ela estava dormindo e foi acordada pelo barulho de quando a árvore caiu, às 00h55. Ela ligou para o Corpo de Bombeiros e agora espera o corte do tronco e galhos, além do fim da vistoria da Defesa Civil para saber se poderá voltar para o imóvel.

“O engenheiro da prefeitura veio aqui, olhou e disse que não precisava cortar, que estava em bom estado. Não tem muito tempo que eles podaram ela, mas a gente queria mesmo que eles cortassem, mas eles falaram que não podiam cortar porque não tinha risco nenhum de cair”, conta.



Conforme relato da moradora, os bombeiros fizeram o resgate da família de Marli por volta das 2h, que foi acolhida pela vizinha.

Os bombeiros estiveram no local e retiraram a família da residência, mas o corte da árvore ainda será realizado, pois é necessário apoio da concessionária. Conforme relatado pela dona da casa, a queda impediu a entrada pela parte de baixo de onde ela mora.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (Cemig) e aguarda retorno.

Outras quedas de árvore

O Corpo de Bombeiros registrou, entre 7h30 de terça (28) e 7h30 de hoje, 213 ocorrências relacionadas à chuva em Minas Gerais, sendo a maioria para vistorias em risco de queda de árvore e também para ocorrências de corte de árvores caídas em via pública. Somente na Região Metropolitana de BH, foram 79 acionamentos.

Os militares atuam, na manhã desta quarta, na Rua Adelina Patrícia de Carvalho, no Bairro Diamante, também no Barreiro, e na Rua Júlio de Castilho, no Bairro Cinquentenário, na Região Oeste da capital, para queda de árvores.