Tempo em BH: previsão indica chuva com rajadas de vento nesta terça

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte pode ter chuva com raios e rajadas de vento nesta terça-feira (28/1), de acordo com a Defesa Civil de BH.

Conforme a previsão meteorológica, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas. A temperatura mínima registrada foi de 18ºC e a máxima prevista é de 29ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 50% à tarde.

É recomendado que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

A capital mineira registrou chuva forte nessa segunda (27) e a Defesa Civil Municipal emitiu alertas para risco de chuva forte com granizo, além de risco de transbordamento em algumas vias.

Até a manhã desta terça, as regionais Centro-Sul e Noroeste já ultrapassaram a média climatológica de janeiro, com 340,2 milímetros (mm) e 332 mm, respectivamente. Os valores representam 102,8% e 100,3% do esperado para o mês, de 330,9 mm.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 6h do dia 28/01/2025:

Barreiro: 261,6 (79,1%)



Centro-Sul: 340,2 (102,8%)



Leste: 292,0 (88,2%)



Nordeste: 206,2 (62,3%)



Noroeste: 332,0 (100,3%)



Norte: 202,4 (61,2%)



Oeste: 284,2 (85,8%)



Pampulha: 271,6 (82,1%)



Venda Nova: 293,2 (88,6%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Risco geológico

A Defesa Civil alertou, ainda, para risco geológico forte nas regiões Centro-Sul, Leste e Barreiro e risco geológico moderado nas regionais Venda Nova, Pampulha, Nordeste, Noroeste e Oeste, até sexta-feira (31).

Sinais que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.



Água empoçando no quintal.



Portas e janelas emperrando.



Rachaduras no solo.



Água minando da base do barranco.



Inclinação de poste ou árvores.



Muros e paredes estufados.



Estalos.

Minas Gerais

Além de Belo Horizonte, as chuvas atingem quase todo o estado de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas de instabilidade atmosféricas se intensificam sobre o Brasil Central, causando chuvas típicas de verão que podem ser de intensidade forte em grande parte do estado.

A situação meteorológica se deve à intensificação de um sistema de baixa pressão no litoral da Região Sudeste do país, além do padrão da circulação dos ventos. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras e a máxima prevista nesta terça é de 37ºC no Norte de Minas.