Depois de temporal, região Centro-Sul de BH tem alerta de risco geológico

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Depois do temporal na madrugada desta segunda-feira (27/1) em Belo Horizonte, a Região Centro-Sul se encontra em alerta de risco geológico forte até sexta-feira (31). O alerta foi emitido pela Defesa Civil hoje. A região registrou 20% do volume de chuva esperado para o mês de janeiro em apenas 12 horas. A média climatológica para este mês em BH é de 330,9 mm e, apenas a região Centro-Sul, já registrou 305,8 mm.

De acordo com a Defesa Civil, o alerta é relacionado ao grande volume de chuva registrado nas últimas horas, além da previsão de novas chuvas. O órgão orienta que a população fique atenta ao grau de saturação do solo, sinais construtivos. Conforme a Defesa Civil é importante ter cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

O órgão também reforça que alguns sinais podem anteceder deslizamentos, como trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estufados e estalos.

Caso algum desses sinais seja observado, a orientação da Defesa Civil é que a pessoa saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em um situação de emergência, o órgão pede que o Corpo de Bombeiros (193) seja acionado.

A Defesa Civil também recomenda que os moradores não façam cortes muito altos e inclinados nos barrancos, coloquem calha no telhado da sua casa, consertem vazamentos em reservatórios e caixas-d’água, não joguem lixo ou entulho na encosta, não despejem esgoto nos barrancos e não façam queimadas.

Chuvas continuam

A capital mineira está incluída no alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso meteorológico descreve chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos entre 40 a 60 km/h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Inmet também alerta para o risco classificado como baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Além de BH, outras 613 cidades estão incluídas no aviso.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice