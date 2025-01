Tempo em BH: previsão indica chuva com rajadas de vento nesta segunda

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte pode ter chuva com raios e rajadas de vento nesta segunda-feira (27/1), de acordo com a Defesa Civil de BH.

Conforme a previsão meteorológica, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas. A temperatura mínima registrada foi de 18ºC e a máxima é de 30ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 50% à tarde.

É recomendado que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

A capital mineira registrou chuva forte na noite desse domingo (26). Segundo a Defesa Civil Municipal, a Região Centro-Sul registrou, entre 17h30 de ontem e 5h30 de hoje, 71,9 milímetros (mm) de precipitação, o que representa 21,7% do esperado para todo o mês. A média para janeiro é de 330,9 mm.

Com o temporal de ontem, a regional já alcançou 92,4% da média prevista e fica atrás apenas da região Noroeste, que acumulou 97,8% do esperado. Diante do cenário, um alerta de risco geológico forte foi emitido pela Defesa Civil para a Região Centro-Sul, válido até sexta-feira (31).

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 05h30 do dia 27:

Barreiro: 244,4 (73,9%)



Centro-Sul: 305,8 (92,4%)



Leste: 233,2 (70,5%)



Nordeste: 177,8 (53,7%)



Noroeste: 323,6 (97,8%)



Norte: 182,8 (55,2%)



Oeste: 270,4 (81,7%)



Pampulha: 240,2 (72,6%)



Venda Nova: 257,2 (77,7%)

Sinais que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.



Água empoçando no quintal.



Portas e janelas emperrando.



Rachaduras no solo.



Água minando da base do barranco.



Inclinação de poste ou árvores.



Muros e paredes estufados.



Estalos.

Minas

O dia também será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado nas demais regiões. Haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Metropolitana, Zona da Mata e Rio Doce e Vale do Mucuri.