Minas tem mais de 100 cidades em situação de anormalidade pelas chuvas

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

O número de municípios em situação de anormalidade em decorrência do período chuvoso atual em Minas Gerais aumentou 40% em uma semana, saindo de 82, na última sexta-feira (17), para 115, conforme boletim da Defesa Civil estadual divulgado hoje (24). De acordo com o documento, o número já é maior do que o do período anterior, entre 2023 e 2024, que foi de 102 cidades.

A quantidade de desabrigados e desalojados em decorrência das fortes chuvas em Minas também aumentou. Danos humanos como esses são contabilizados pela Defesa Civil de Minas desde 27 de setembro de 2024, data considerada o começo do período chuvoso.

Ao todo, 26 pessoas morreram no estado durante o período de chuvas. A maioria das mortes foram em razão de afogamentos ou deslizamentos de terra. Dez pessoas morreram em Ipatinga, três perderam a vida em Ipanema e outras duas morreram em Raul Soares, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Nepomuceno, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Tombos, Santana do Paraíso, Glaucilândia e Serro tiveram uma vítima cada.

Em uma semana, o número de desabrigados subiu de 382 para 417 e desalojados, de 3.499 para 3.539. Segundo a Defesa Civil, a quantidade de desalojados é maior do que a do período anterior, entre 2023 e 2024, que foi de 2.833 até o final de março, assim como o número de desabrigados quando comparado ao anterior, que foi de 399.

Orientações

Durante uma ação conjunta entre as forças de segurança do estado, realizada nessa quinta (23), o porta-voz do CBMMG, Tenente Henrique Barcellos, chamou a atenção para as medidas de prevenção durante as chuvas. De acordo com ele, a população deve se atentar aos riscos durante temporais e não devem tentar enfrentar as águas da chuva. Em caso de emergência, o recomendado é acionar as forças de segurança.

"A mensagem central para o cidadão hoje é não enfrentar as águas da chuva. Elas são muito perigosas. A gente sabe que a água batendo ali na canela do cidadão pode trazer uma força, gerar uma queda dele, uma sucção, além do risco da contaminação dessa água. Tomar também muito cuidado ao dirigir os veículos, não tentar atravessar a água da chuva se ela já tiver ali na altura do pneu do carro, da metade dessa roda, ela já pode flutuar esse veículo, perder estabilidade e gerar uma situação muito perigosa em relação à vida", disse o tenente.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.