O número de cidades sob alerta de anormalidade em Minas Gerais subiu para 82, segundo a Defesa Civil Estadual. Conforme boletim divulgado pelo órgão nessa quinta (16), 75 municípios estavam em estado de atenção, mas outros sete entraram na lista, o que representa um acréscimo de 10% de um dia para outro.

A quantidade de desabrigados e desalojados em decorrência das fortes chuvas em Minas também aumentou. Danos humanos com esses são contabilizados pela Defesa Civil de Minas desde 27 de setembro de 2024, data considerada o começo do período chuvoso.

Ao todo, 26 pessoas morreram no estado durante o período de chuvas. A maioria das mortes foram em razão de afogamentos ou deslizamentos de terra. Dez pessoas morreram em Ipatinga, três perderam a vida em Ipanema e outras duas morreram em Raul Soares, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Nepomuceno, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Tombos, Santana do Paraíso, Glaucilândia e Serro tiveram uma vítima cada.

O número de desabrigados subiu de 378 para 382 e desalojados de 3.416 para 3.499 entre ontem e hoje. Segundo a Defesa Civil, a quantidade de desabrigados é maior do que a do período anterior, entre 2023 e 2024, que foi de 2.833 até o final de março. Já o número de desalojados é inferior quando comparado ao anterior, que foi de 399.

Ocorrências

De acordo com a Defesa Civil, novas ocorrências foram registradas em Minas Gerais em decorrência das fortes chuvas. Em Presidente Olegário, ocorreu um pequeno deslizamento de massa na MGC-354, altura do km 153, na madrugada de quinta (16).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em Maria da Fé, no Sul do estado, com as constantes chuvas, aliadas à infiltração de água na rodovia MGC-383, altura do km 366 que liga a cidade à Itajubá, a pista de rolamento apresentou recalque de 80 centímetros, além de rachaduras e deslizamento de talude no acostamento. A via foi sinalizada com cones e placas e o trânsito foi concentrado em meia pista. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e a CCR, concessionária da via, foram acionados.