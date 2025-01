A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou um prédio de quatro andares depois que um muro de arrimo desabou e atingiu apartamentos em meio às fortes chuvas que atingiram o bairro Rio Branco, na região de Venda Nova, na noite dessa quinta-feira (16/1).

Segundo o órgão, o desabamento causou o colapso da parede de um apartamento do primeiro andar e danos estruturais a um apartamento do segundo. O órgão realizou uma vistoria de risco e interditou todo o prédio, que conta com oito apartamentos, como medida de segurança.





O prédio se manterá evacuado até que seja feita uma nova avaliação de risco, de acordo com a Defesa Civil. O síndico foi orientado a manter o isolamento do local e os moradores foram encaminhados para a casa de parentes.

Ainda conforme o órgão, a região de Venda Nova registrou 51,6 milímetros de chuva no preíoso entre 18h e 20h. O volume corresponde a 15,6% da média esperada para todo o mês, de 330,9 milímetros.

Prevenção





De acordo com a Defesa Civil, é necessário se ter os seguintes cuidados para a manutenção de muros:





Verifique periodicamente: Faça inspeções regulares para identificar fissuras, rachaduras ou inclinações anormais

Evite o acúmulo de água: Garanta que a água da chuva escoe adequadamente, pois a infiltração pode enfraquecer a estrutura

Conserte fissuras: Pequenas rachaduras podem ser sinal de problemas maiores no futuro, por isso, trate-as com atenção

Contrate profissionais: Em caso de muros com danos aparentes, é recomendável consultar um engenheiro para avaliar a estrutura e recomendar medidas de reforço

Evite sobrecarga: Não coloque peso excessivo sobre o muro, como vasos ou outros objetos pesados, que podem comprometer sua estabilidade







Ainda, é necessário tomar cuidado com os seguintes sinais de deslizamento:





Trinca nas paredes



Água empoçando no quintal



Portas e janelas emperrando



Rachaduras no solo



Água minando da base do barranco



Inclinação de poste ou árvores



Muros e paredes estofados



Estalos

Emissão de alertas





Os belo-horizontinos podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.